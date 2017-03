Primeira parte de julgamento de empresário termina com depoimento de perito judicial

Justiça 07/03/2017 | 13h29 Atualizada em

O júri popular do empresário Aroldo Carvalho Lima Cruz, acusado de matar dois jovens em um acidente de trânsito em 15 de setembro de 2002, na Avenida Beira-Mar Norte, em Florianópolis, teve um intervalo no final da manhã para almoço. Até 12h40min, falaram as testemunhas de acusação e mais cinco de defesa. A última delas foi um perito judicial contratado pelos defensores.

Em seu depoimento, ele contestou as informações da perícia oficial sob a justificativa de que não é possível atestar a velocidade exata que o empresário estava momentos antes de bater seu BMW no Audi conduzido por Rafael de Lucca Geraldo, onde também estava Vitor Hugo Marins Filho. Ambos morreram na colisão. A fala do perito foi questionada pelo promotor Andrey Cunha Amorim e por um dos jurados.

Antes dele, prestaram depoimentos dois funcionários do Café Cancun, casa noturna que Aroldo era sócio-proprietário na época do acidente. Os dois rapazes que morreram estavam na estabelecimento momentos antes da colisão, assim como o acusado, que havia participado do expediente naquela noite.

Outra testemunha de acusação foi um médico que atendeu Aroldo logo após o acidente. Ele negou que o empresário estivesse embriagado, como afirma a denúncia do Ministério Público. Além do médico, também prestaram depoimento para a defesa um sócio de Aroldo e um homem que foi ao café Cancun na noite do acidente.

No começo da tarde desta terça-feira o julgamento recomeça com o depoimento de mais testemunhas de defesa. Depois, o empresário vai responder às perguntas do MP, da defesa e dos jurados. Para concluir o júri, começa a sustentação oral de duas horas para cada uma das partes.

O julgamento deve se estender até o começo da noite desta terça-feira. Se condenador, Aroldo pode pegar de seis a 20 anos de prisão por cada um dos homicídios dolosos. Ele também responde pela lesão corporal de Marco Dutra Conceição. O fotógrafo estava no Golf atingido pelo empresário depois do impacto no Audi.

