PRF prende quadrilha e apreende quase 74 kg de maconha em Mafra

Por volta das 8h da manhã desta quinta-feira, policiais rodoviários federais prenderam cinco integrantes de uma quadrilha de traficantes de drogas na BR-116 em Mafra, no Norte do Estado. Dois deles, um casal, estavam em uma GM Montana de Ararquari, onde foram encontrados 73,9 kg de maconha.

A droga estava no compartimento de carga e escondida em diversos compartimentos secretos como as laterais da carroceria, no forro das portas e na tampa do compartimento de carga. A Montana tem registro de roubo/furto desde outubro de 2016, conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), e estava circulando clonada e com documentação falsa.

Os policiais localizaram a droga após uma denúncia anônima. A informação também possibilitou a abordagem do veículo batedor, um Renault Symbol de Joinville, onde havia três ocupantes, um homem e duas mulheres. Nenhum deles quis dizer aos policiais onde buscaram ou para onde levariam a maconha.

Os dois homens e as três mulheres foram encaminhados à Polícia Civil de Mafra, para a devida identificação e prisão por tráfico de drogas e receptação.



