PRF apreende carga de cigarros avaliada em R$ 7 milhões em São José

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, na tarde deste sábado, cerca de 1,5 milhão de maços de cigarros em São José, na Grande Florianópolis. O produto, contrabandeado do Paraguai, estava estocado em um depósito alugado no bairro Barreiros. A carga, que segundo a polícia é equivalente a três carretas cheias, foi avaliada em pelo menos R$ 7 milhões. Além do produto apreendido, cinco homens foram presos em flagrante e encaminhados para a Polícia Federal. Duas carretas com registro de roubo também foram apreendidas.

O local foi descoberto após uma fiscalização de rotina na unidade de Biguaçu. Segundo a PRF, os agentes fiscalizavam uma carreta vazia quando descobriram que o documento era falso e que o veículo tinha registro de roubo. A polícia ainda encontrou cerca de R$ 12 mil com o motorista da carreta, que acabou confessando que havia acabado de descarregar os cigarros em São José.

No local indicado, foram encontrados mais R$ 10 mil. O depósito, que foi alugado há três meses, operava como centro de distribuição da mercadoria para o litoral catarinense. Os cigarros foram levados até o depósito da Polícia Federal, em São José, onde, conforme a polícia, serão contados e destruídos nesta segunda-feira. De acordo com dados da PRF, só neste ano já foram apreendidos 3,5 milhões de cigarros no Estado.



Foto: Polícia Rodoviária Federal / Divulgação

