Previsão de domingo é de temperaturas abaixo dos 30ºC e trovoadas no final da tarde em SC

De olho no tempo 04/03/2017 | 21h27 Atualizada em

Depois de um sábado de forte calor e chuva forte no final da tarde, o domingo promete ter menos calor em Santa Catarina. Segundo a meteorologia da Epagri/Ciram, as altas devem ficar entre os 26 e os 30ºC — ainda calor, mas menos do que no sábado, que ficaram acima dos 30ºC.

A forte chuva com trovoadas deve se repetir. Neste sábado, alguns imóveis foram danificados por perda de telhas e quedas de árvores na região Sul. Na Grande Florianópolis, 14 mil chegaram a ficar sem energia elétrica.

Entre a madrugada e a manhã de domingo o tempo deve ficar encoberto e com chuvas da região Oeste ao Sul, com abertura a partir da tarde. Nas demais regiões, as fortes pancadas com chance de trovoada devem permanecer no final da tarde.

Confira as temperaturas altas e baixas neste domingo, por região:

LITORAL NORTE:

30ºC 20ºC

PLANALTO NORTE

26ºC 16ºC

GRANDE FLORIANÓPOLIS LITORÂNEA

30ºC 23ºC

GRANDE FLORIANÓPOLIS SERRANA

27ºC 19ºC

VALE DO ITAJAÍ

30ºC 18ºC

REGIÃO: LITORAL SUL

26ºC 22ºC

PLANALTO SUL

25ºC 13ºC

MEIO-OESTE

26ºC 16ºC

OESTE

27ºC 17ºC

EXTREMO OESTE

29ºC 19ºC