Prestes a completar 90 anos, Cid Moreira bomba no YouTube lendo trechos da Bíblia

Famoso por apresentar programas jornalísticos, como Jornal Nacional e Fantástico, o âncora Cid Moreira também se tornou conhecido por emprestar seu vozeirão característico a leituras da Bíblia. Desde dezembro, no entanto, o jornalista passou a se dedicar às leituras também no YouTube, no Canal da Bíblia, que foi modernizado recentemente e se tornou assunto nas redes sociais.

De acordo com o site Terra, o canal é uma iniciativa do grupo editorial Gol, com apoio da Sociedade Bíblica do Brasil (SBB). O Canal da Bíblia foi lançado no final do ano passado e recebeu em um trimestre 75 milhões de visitas. Desde o último domingo, o canal recebeu modernizações e passou a funcionar em sua versão 2.0, de acordo com comunicado enviado pelo grupo. Todos os vídeos são narrados por Cid Moreira, que completa 90 anos em setembro.

Assim que o usuário acaba a audição de cada um dos livros, é direcionado a uma página com testes preparados por teólogos e conhecedores da Bíblia. Quem responde às questões de maneira correta até o final recebe um certificado oficial da SBB atestando que o texto foi lido, escutado, assistido e compreendido em sua totalidade.