Pressionado, Figueirense recebe o Almirante Barroso no Scarpelli

É vencer ou vencer 25/03/2017 | 07h25 Atualizada em

A atual fase do Figueirense é preocupante. O time não vence há três rodadas e é o lanterna do returno do Campeonato Catarinense com nenhum ponto somado. Técnico e jogadores estão pressionados e a torcida está impaciente, cobrando resultados e entrega da equipe dentro de campo, por isso que só os três pontos interessam ao Alvinegro diante do Almirante Barroso neste sábado, 16h, no Orlando Scarpelli.

Embora o Figueirense não tenha mostrado força, a torcida pode se apegar ao fato de que o Almirante Barroso é um péssimo visitante, ou seja, não venceu nenhum partida em que disputou fora de Itajaí. O melhor resultado foi um empate por 1 a 1 com a Chapecoense na terceira rodada do turno do Estadual.

Uma nova derrota irá custar caro ao grupo do Estreito, que terá a zona de rebaixamento no pescoço, já que está a apenas três pontos do Z-4 na classificação geral. É o jogo para iniciar uma recuperação na competição e reverter o placar de 4 a 2 sofrido no primeiro turno em Itajaí.

- Mais um jogo difícil, mais uma decisão para ambas equipes, temos que melhorar em função dos jogos, estaremos na nossa casa, temos que prevalecer, ser inteligentes, porque precisamos muito de resultado positivo. A gente sente muito, os atletas estao sentindo muito mas dentro de campo temos que dar uma resposta - disse o técnico Márcio Goiano.

Ficha técnica

Figueirense

Thiago Rodrigues; Dudu, Bruno Alves, Leandro Almeida, Morassi (Juliano); Helder, Ferrugem, Patrick, João Pedro (Matheusinho); Elias e Bill

Técnico: Márcio Goiano

Almirante Barroso

Rodolfo; Nei, Robenval, Zé Luís, Adriano Chuva; Fábio Buru, Van Basty, Rosinei, Diogo Dolem; Anderson Safira e Jefferson Paulista

Técnico: Renê Marques

Arbitragem: André Luiz Back, auxiliado por Eli Alves e Maycon Machado

Horário: 16h deste sábado

Local: Estádio Orlando Scarpelli

Saiba mais:

Acesse a tabela do Catarinense

Leia mais sobre o Figueirense