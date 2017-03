Presidente do STF inspeçiona penitenciária e participa de homenagem a Teori em SC

Justiça 27/03/2017 | 17h33 Atualizada em

A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Cármen Lúcia, esteve em Santa Catarina nesta segunda-feira. Acompanhada de uma assessora, participou de atividades na Grande Florianópolis durante a manhã e à tarde, antes de voltar para Brasília por volta de 17h.

Pela manhã, Cármen Lúcia fez uma inspeção interna na Penitenciária Estadual de São Pedro de Alcântara, que tem 1,3 mil presos. Inicialmente, a agenda dela previa a inauguração de uma biblioteca para os detentos, o que não ocorreu. Segundo a assessoria de imprensa da Secretaria de Justiça e Cidadania, a presidente do STF passou por diversas alas da unidade. A visita durou pouco menos de uma hora.

Ela chegou à penitenciária às 10h50min e saiu às 11h45min. A ministra não quis conceder entrevistas nem na chegada e nem na saída. Um forte aparato policial e de agentes prisionais acompanhou a inspeção.

Inauguração do espaço que dá nome à sala de sessões do TJ-SC ao ex-ministro catarinense do STF, Teori Zavascki Foto: Marco Favero / Agencia RBS

Homenagem a Teori Zavascki no TJ-SC

Ao meio-dia, a ministra almoçou com juízes-corregedores do Estado antes de participar de uma solenidade no Tribunal de Justiça de Santa Catarina (TJ-SC), em Florianópolis. No evento, foi descerrada a placa que nomeia a sala de sessões de Teori Zavascki, ex-ministro do STF que morreu no dia 19 de janeiro em um acidente aéreo em Paraty (RJ).

Durante o seu discurso, Cármen Lúcia destacou o profissionalismo e a postura do ministro catarinense durante sua atuação como magistrado. Segundo ela, Teori tinha uma humildade intelectual que merece ser destacada.

— Teori era um cidadão do mundo sem sair do lugar. Ele tinha na firmeza das palavras uma das suas qualidades — ressaltou a presidente do STF.

O presidente do TJ-SC, José Antonio Torres Marques, lembrou de uma foto de Teori em que o ex-ministro catarinense, vestido de terno, usava um chapéu e sorria. Além disso, exaltou a atuação ex-relator do processo da Lava-Jato no STF.

No fim dos discursos, Torres Marques presenteou Cármen Lúcia com uma imagem de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. Em tom de brincadeira, a ministra agradeceu:

— Muito obrigado. Eu estou precisando muito da Nossa Senhora Aparecida — soltou para risos dos presentes.

Na saída, a presidente do STF não quis novamente falar com a imprensa.

Filho de Teori evita falar sobre investigação

Dois filhos de Teori Zavascki e uma enteada estiveram na homenagem desta segunda-feira. Alexandre Zavascki, ao fim do evento, recordou os bons momentos vividos com o pai e destacou o aprendizado deixado. No entanto, Alexandre não quis falar sobre a investigação acidente que matou o ex-ministro.

