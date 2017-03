Presidente do Figueirense anuncia demissão de Branco e do superintendente de esportes

Mudanças no Scarpelli 18/03/2017 | 18h46 Atualizada em

Após a derrota por 2 x 0 para o Joinville na tarde deste sábado, dentro do Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o presidente do Figueirense, Wilfredo Brillinger, anunciou a demissão de Branco, seu assessor na presidência, e de Leo Franco, superintendente de esportes do clube. As informações são da rádio CBN/Diário.

– Eles não fazem mais parte do clube. Trabalharam, deram o máximo de si, mas, infelizmente, as coisas não aconteceram.

O presidente disse ainda que não tem um nome para ocupar o lugar de Franco, mas que vai trabalhar na noite deste sábado e durante todo o domingo para acertar com algum profissional. Já o cargo de Branco será extinto.

– Pela competência e a lealdade, agradeço muito a eles. Para o lugar do Leo, não tenho nenhum nome ainda. Para o lugar do Branco, não vou trazer ninguém. Ele veio para me ajudar e agora vou voltar a fazer esse trabalho sozinho.

Brillinger disse que não viu erro de montagem de time por parte dos dois profissionais, mas reconheceu que às vezes uma contratação não rende o que se esperava e que desfalques atrapalham o resndimento.

– Eles (Branco e Leo Franco) procuraram dar o máximo de si, mas o resultado não veio.

