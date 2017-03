Presidente da Guatemala anuncia resgate de reféns em reformatório

San José Pinula 20/03/2017 | 22h20

O presidente da Guatemala, Jimmy Morales, anunciou nesta segunda-feira que quatro reféns foram resgatados com vida pela polícia de um centro correcional, onde jovens internos fizeram um motim e mataram dois funcionários.

"Graças a Deus e à oportuna e eficiente ação de nossa @PNCdeGuatemala [Polícia Nacional Civil] conseguimos resgatar com vida os quatro monitores presos", indicou o presidente em sua conta no Twitter, pouco depois de os agentes policiais entrarem à força no centro correcional de menores.

Um porta-voz dos Bombeiros Voluntários, Mario Cruz, revelou que dois dos reféns resgatados apresentam traumatismo craniano.

Mais cedo, os jovens mataram dois colegas, feriram cinco e fizeram quatro funcionários reféns após uma rebelião iniciada no domingo para exigir um melhor tratamento por parte das autoridades no Centro Juvenil de Privação de Liberdade para Homens, conhecido como Etapa II.

A rebelião começou no domingo, dia de visita, e houve um princípio de incêndio controlado pelos bombeiros.

O subchefe da Secretaria de Bem-estar Social da Presidência, encarregado do centro, Vladimir López informou que no centro há 56 internos, entre adultos e menores.

O centro está localizado em San José Pinula, 10 km a leste da capital, perto do Lar Seguro Virgem de Assunção, onde um incêndio também provocado por internas causou a morte de 40 adolescentes e deixou outras 18 com graves queimaduras.

De acordo com as versões preliminares das autoridades, as adolescentes iniciaram o incêndio para chamar a atenção para os abusos sexuais no abrigo destinado a vítimas de maus-tratos familiares, e também administrado pela Secretaria de Bem-Estar Social.

