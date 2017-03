Presidente da Comissão Europeia espera um dia a volta dos britânicos à UE

Bruxelas 10/03/2017 | 11h14

O presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, expressou nesta sexta-feira seu desejo de que um dia os britânicos voltem para "o barco europeu", ao término da reunião de dirigentes sem o Reino Unido para abordar o futuro da União Europeia com 27 países.

"Não gosto do Brexit porque gostaria de estar no mesmo barco que os britânicos. Espero que chegue o dia em que os britânicos volverão a subir no barco europeu", afirmou Juncker à imprensa.

O Reino Unido se dispõe a lançar antes do final de março o processo para abandonar o bloco.

