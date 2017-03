Prefeitura de Indaial abre processo seletivo com vagas temporárias na Educação e Saúde

Concursos 15/03/2017 | 14h04

Para quem sonha em trabalhar no serviço público, a Prefeitura de Indaial lançou cinco processos seletivos públicos para a contratação temporária de profissionais nas áreas da Educação e Saúde.



Entre as vagas abertas, está a de médico clínico geral para atuar em Unidades de Saúde da Família. O salário é de R$ 12.259,10, com adicionais de insalubridade de 20% do salário base e vale alimentação por dia trabalhado de R$ 17,80. A carga horária é de 40 horas semanais e, para se candidatar, é preciso ter ensino superior completo na área e registro no Conselho de Classe.



As demais vagas na Secretaria de Saúde são para médico neuropediatra, pneumologista e psiquiatra infantil para o Serviço de Atendimento Integral à Saúde (Sais). O salário é de R$ 2.734,43 para 10h de carga horária semanal.



As inscrições serão realizadas através do endereço eletrônico psmedico@saudeindaial.sc.gov.br, no período de 17 a 31 de março. Não será cobrada taxa de inscrição. Outras informações poderão ser adquiridas pelo telefone (47) 3281-7102.



Na educação, o edital 001/2017 visa à contratação de Nutricionista para atuar no Programa de Alimentação Escolar da Rede Municipal de Ensino. O profissional irá trabalhar em jornada de 40h semanais e fará jus à remuneração de R$2.710,05. Há acréscimo de vale alimentação no valor de R$17,80 por dia trabalhado.



As inscrições ocorrerão no período de 27 a 31 de março, pessoalmente, na Secretaria de Educação (rua Leoberto Leal, 191, Tapajós), no horário das 7h30min às 11h e das 13h às 16h30min. Não será cobrada taxa de inscrição.