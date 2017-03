Prefeitos da Amfri conhecem projeto de regularização fundiária Lar Legal

Política 20/03/2017 | 11h11 Atualizada em

Prefeitos da região da foz do Itajaí-açu se reuniram na sede da Amfri, na companhia do deputado federal Mauro Mariani (PMDB) para tratar da implantação do projeto Lar Legal, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina _ proposta de regularização fundiária para legalizar áreas urbanas ocupadas por famílias em situação de vulnerabilidade social.

O projeto foi apresentado pelo desembargador Lédio Rosa de Andrade, idealizador da iniciativa. Mariani convidou o desembargador para apresentar o programa em Brasília, para que seja adotado em todo o país.