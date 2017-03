Preço dos imóveis cai pelo segundo mês seguido em Florianópolis 

Economia 08/03/2017 | 19h26 Atualizada em

Em fevereiro, o preço médio do metro quadrado para venda em Florianópolis teve a segunda desvalorização consecutiva, com queda de 1,82% em relação a janeiro, revela o levantamento DMI-Viva Real. Com isso, o valor ficou em R$ 5 mil. Na comparação com fevereiro do ano passado, quando o preço do metro quadrado era de R$ 4.825, houve alta de 3,6%. Em dezembro, o metro quadrado na Capital atingiu o maior valor de 2016: R$ 5.161.

Em relação a janeiro, os bairros que mais perderam valor de venda foram Sambaqui (-8,2%), Coqueiros (-4,9%), Abraão (-4,9%) e Vargem do Bom Jesus (-4%). A Beira Mar, apesar de também ter sofrido desvalorização (-2,2%), continua tendo o metro quadrado mais caro para venda na Capital. (Veja abaixo gráfico com os bairros mais caros da cidade).



Outras regiões, no entanto, tiveram valorização. As maiores altas foram em Vargem Grande (3,1%), Carvoeira (2,3%), Bom Abrigo (2,3%) e Pântano do Sul (2%).

O preço nominal médio do metro quadrado para aluguel também caiu na cidade em relação a janeiro - redução de 0,8% - e atingiu R$ 20,89. Em comparação a fevereiro de 2016 (R$ 20,24), houve valorização de 1,03%.



No país, em fevereiro foi registrada a terceira queda consecutiva no valor médio para venda, que atingiu R$ 4,8 mil, o menor preço em 12 meses. O ranking das cidades com os maiores preços é liderado por Brasília (R$ 8.167), seguida pelo Rio de Janeiro (R$ 7.404/m²) e por São Paulo (R$ 6.707/m²).

Em relação a aluguel, São Paulo lidera a lista com valor de R$ 36 por metro quadrado, seguida por Rio de Janeiro (R$ 32,33/m²) e Brasília (R$ 32/m²).