Prazo para isenção do Vestibular de Inverno da Udesc termina nesta segunda-feira

O prazo para isenção da taxa de inscrição do Vestibular de Inverno 2017 da Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc) pelo critério socioeconômico termina nesta segunda-feira, 13. O edital com os critérios e o formulário de solicitação podem ser conferidos no site da Udesc. Os pedidos deferidos serão divulgados a partir do dia 30 de março de 2017.

Quem doou sangue três vezes no último ano também tem direito à isenção, com prazo para realizar a solicitação vai até 24 de março. A edição de inverno do vestibular está marcada para 4 de junho e os alunos aprovados ingressam no próximo semestre.



Os vestibulares preenchem 75% das vagas totais, as restantes são ocupadas por aprovados pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu), com as notas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O sistema de cotas é aplicado nas chamadas dos vestibulares e na primeira convocação do Sisu: 20% das vagas são reservadas a estudantes que tenham feito todo o ensino médio em escolas públicas e 10% são para alunos negros.



Lista de livros

A relação de obras literárias e o programa de disciplinas que serão cobrados estão disponíveis na página da universidade. O livro catarinense deste ano é As fantasias eletivas (Record), de Carlos Henrique Schroeder. As outras obras são: Esaú e Jacó (domínio público), de Machado de Assis, Olhos d'água (Pallas), de Conceição Evaristo, Quarenta dias (Alfaguara), de Maria Valéria Rezende, e Vitória Valentina (Lamparina),de Elvira Vigna.

