Praias agrestes de Balneário Camboriú terão água encanada

08/03/2017

Foto: Lucas Correia / Agencia RBS

O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte (DNIT) autorizou a prefeitura de Balneário Camboriú a fazer uma escavação por baixo da BR-101 para levar água às praias agrestes. Nos próximos dias será assinado um acordo entre a Empresa Municipal de Água e Saneamento (Emasa) e a Autopista Litoral Sul, para que o trabalho possa ser licitado.



Embora a área seja uma das mais valorizadas da cidade, com condomínios e casas de luxo, moradores e veranistas de bairros como Estaleiro, Estaleirinho e Taquaras não têm esgoto nem água encanada: dependem de ponteiras ou caminhões-pipa para encherem as caixas d`água.



A necessidade de passar as tubulações sob a rodovia era o principal entrave à obra. Enquanto o projeto vai à licitação, a Emasa vai instalar uma caixa d`água no Morro da Cotia, que acaba de ter o licenciamento renovado pela Fatma, e fará as ligações entre a rede principal, que já está instalada, e as ruas.



A instalação da caixa d`água já havia sido licitada três anos atrás, mas a demora para o início dos trabalhos fez com que a empreiteira desistisse do contrato. Por isso, também será feita nova contratação.



O projeto é longo e a previsão é que as obras levem alguns meses. O presidente da Emasa, Carlos Haacke, acredita que a água estará disponível nas torneiras antes do próximo verão. O esgoto, no entanto, deve demorar mais.