Porto Belo precisará comprovar ganho financeiro para conseguir alfandegamento do píer de cruzeiros

Turismo 20/03/2017 | 11h31 Atualizada em

Foto: Guto Kuerten / Agencia RBS

Foram retomadas recentemente as tratativas entre a prefeitura de Porto Belo e a Receita Federal para garantir o alfandegamento do terminal de cruzeiros. Esse processo permitirá que a cidade seja ponto de entrada e saída dos navios de turismo para o exterior, o que, em tese, poderia atrair novas linhas.



De acordo com o inspetor da Receita em Itajaí, Klebs Garcia Peixoto Junior, o município terá que comprovar qual será o ganho econômico dessa base para o Estado e para o país. Como se tratam de paradas técnicas, sem retirada de bagagem _ é um fundeio, e não uma atracação _ , é preciso ter certeza de que há interesse das companhias em operar o destino.



A prefeitura também terá que apresentar um projeto de área de suporte para fiscalização, um ponto de apoio. Se a demanda for aprovada, a Receita enviará reforço de pessoal para Porto Belo durante a temporada.