Portela é a campeã do carnaval do Rio

Carnaval 2017 01/03/2017 | 18h40 Atualizada em

A Portela é a escola de samba campeã do carnaval de 2017 do Rio de Janeiro. Em uma disputa apertada, o título de campeã foi decidido na apuração do último quesito. A Portela terminou a apuração com 269,9 pontos, apenas um décimo a mais do que a escola que ficou em segundo lugar, a Mocidade Independente de Padre Miguel, com 269,8. A Salgueiro ficou em terceiro, com 269,7 pontos.



A Portela levou ao sambódromo um enredo que contou a relação histórica entre a humanidade e os rios, passando também por lendas e religiões.

As escolas de samba são avaliadas em nove quesitos: alegorias e adereços, bateria, fantasia, samba-enredo, comissão de frente, evolução, harmonia, mestre-sala e porta-bandeira e enredo.





As seis primeiras colocadas se apresentam novamente no Desfile das Campeãs, no próximo sábado (4).

Rebaixamento

Neste ano, nenhuma escola foi rebaixada para o grupo de acesso por decisão da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa) motivada por acidentes que deixaram feridos durante a passagem da Paraíso do Tuiuti e da Unidos da Tijuca.

Em 2016, a grande vencedora do carnaval do Rio de Janeiro foi a Mangueira. O segundo e terceiro lugar ficaram com a Unidos da Tijuca e a Portela, respectivamente.

Leia também:

Jota Quest e Melanina Carioca fecham o Carnaval de rua em Florianópolis

Festa sunset com vibe de fim de verão: veja como foi a terça-feira de Carnaval em Jurerê Internacional



Acadêmicos do Tatuapé é a campeã do grupo especial de São Paulo



Unidos da Coloninha é a campeã do Carnaval 2017 de Florianópolis

Escola de samba Aliança conquista o penta no carnaval de Joaçaba



Psicodália tem show da cantora Céu em sua última noite

Veja cinco pontos que não funcionaram nos desfiles da Nego Quirido e precisam melhorar