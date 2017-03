Por negligência ambiental, um parque nacional está ameaçado no Canadá

Montreal 10/03/2017 | 21h18

O Canadá fracassou em proteger um grande parque nacional à margem dos campos de areias betuminosas, considerou nesta sexta-feira a Unesco, que poderia incluir o parque em sua lista negra de patrimônio mundial ameaçado.

O Parque Nacional Wood Buffalo, que fica entre a província de Alberta e os Territórios do Noroeste, com uma área maior que a Holanda, sofre com o impacto negativo do desenvolvimento industrial das areias betuminosas e do projeto da represa Site-C na província vizinha de British Columbia, segundo relatório da agência das Nações Unidas.

O "acúmulo de provas permite pensar que a presença de produtos contaminantes", como o sulfato e o mercúrio, é uma consequência direta da exploração das jazidas das areias betuminosas de Alberta.

O futuro do delta Paix-Athabasca, uma das mais importantes reservas de água doce do planeta, habitada há séculos por povos autóctones como os Cris e os Chipewyans, é pelo menos "incerto", destaca o relatório.

Entre suas 17 recomendações ao governo canadense, a Unesco propõe dar mais poder de decisão às nações originárias para gerir o parque, como a promulgação de uma zona tampão entre o parque e as explorações de areias betuminosas, assim como uma reavaliação ambiental dos projetos industriais adjacentes.

"O Canadá deve responder rápida e firmemente para realizar as recomendações do relatório. A duração da vida do delta depende" disso, afirmou Steve Courtoreille, grande chefe da nação Cris de Mikesew.

apy/mbr/vog/cb/lr