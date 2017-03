Pomerode terá serviço de transporte alternativo durante a Osterfest

Páscoa 16/03/2017 | 20h03

Para facilitar a vinda de turistas e amenizar o trânsito intenso no Centro de Pomerode durante a Osterfest, a cidade terá nos finais de semana uma opção de transporte alternativo.



Se o visitante estiver vindo a Pomerode por Blumenau, ele poderá deixar o carro estacionado na Loja Mundo Encantado Kyly, na SC-421. Se ele estiver vindo do Norte do Estado, via SC-416, o pátio da empresa Turismo Volkmann, na Rua dos Atiradores, será a referência.



Em seguida, o turista receberá uma pulseira de acesso a um ônibus climatizado que o levará até a Osterfest, passando por pontos turísticos e estabelecimentos comerciais. Ele poderá embarcar e desembarcar quantas vezes quiser. Os ônibus vão circular por esses pontos de meia em meia hora.



O estacionamento terá custo de R$ 10 por veículo e será cobrado R$ 8 pelo transfer. Crianças de até 10 anos não pagam pela pulseira.