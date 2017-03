Pomerode está no livro dos recordes

Recorde 18/03/2017 | 15h55

Agora é oficial: Pomerode está no Guinness World Records, o livro dos recordes mundiais, como a cidade dona da maior árvore de Páscoa do mundo. A Osterbaum, construída para a 9ª Osterfest, tem 82.404 casquinhas de ovos naturais. Toda a montagem foi auditada pelos juízes do Guinness que, por meio de imagens, documentos e testemunhas voluntárias, acompanharam todo o processo.

O recorde foi oficializado pela publicação internacional na sexta-feira de manhã. Além de um novo título para Pomerode, é também mais uma forma de atrair turistas para a “pequena Alemanha”. A vice-prefeita e secretária de Turismo Gladys Sievert afirma que o título é uma conquista de nove anos de trabalho no crescimento da Osterfest que marca o nome do evento e da cidade em uma publicação respeitada em todo o mundo.

– O maior valor que isso nos traz é o retorno em marketing, pois será um grande divulgador dos nossos eventos, não só a Osterfest, mas de todos os outros que a cidade promove.



82.404 casquinhas de ovos naturais

18 metros de altura

20 pessoas para a montagem

1 ano para coletar as casquinhas

76.596 casquinhas era o recorde anterior de casquinhas em uma Osterbaum, que pertencia à cidade alemã de Rostock.





O comércio é uma dos setores que mais comemora a conquista do título. O presidente da CDL, Félix Antonio Valentini, acredita que o recorde vai impulsionar o turismo, que pode crescer com uma atração de certificação internacional.

– Para o comércio local, (o recorde) só vem a ajudar. E este ano todos entraram nesse clima de festa: temos a decoração mais espalhada, não só lá onde está o evento. As lojas trazem essa representação com árvores menores. O que temos que fazer é aproveitar esse novo equipa mento turístico, abraçar essa causa da cidade e aproveitar da melhor maneira possível, fortalecendo e criando novas oportunidades.

Parcerias melhoram estrutura

Com o recorde e a divulgação, o que se espera é um aumento da procura dos turistas por Pomerode. Para atender a demanda que pode aumentar, a prefeitura busca parcerias para diminuir e solucionar as principais dificuldades. A primeira está relacionada ao fluxo de veículos e, claro, aos locais de estacionamento. Para melhorar a situação a prefeitura fez parcerias com proprietários de terrenos baldios para que as áreas sejam ocupadas como estacionamento explorados por entidades assistenciais da cidade.



Entre outras ações estão a criação de transfers para levar os visitantes até a festa e parcerias com os clubes de caça e tiro para aumentar a oferta de refeições durante os fins de semana. A ideia é que as iniciativas se estendam para outros eventos, como o Festival Gastronômico e a Festa Pomerana.

O quê: 9ª Osterfest

Quando: até o dia 16 de abril, de quinta a domingo

Horário: das 10h às 19h

Quanto: entrada gratuita

Onde: Centro Cultural de Pomerode - Rua Hermann Weege, 111