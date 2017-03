Segurança 24/03/2017 | 20h58

Policiais são presos suspeitos de roubar arma de ladrão em Blumenau

Comando Geral e Corregedoria da Polícia vão investigar o caso

Dois policiais foram presos nesta sexta-feira em Blumenau suspeitos de roubar a arma de um homem que tentava assaltar uma agência dos Correios em Blumenau.



Segundo um comunicado emitido pelo Tenente Coronel Jefferson Schmidt, Comandante do 10º Batalhão de Polícia Militar, o caso começou quando o autor do roubo aos Correios afirmou que a arma usada no assalto estava dentro de sua bolsa.



Durante as buscas, policiais começaram a suspeitar que a arma poderia ter sido subtraída por outra guarnição policial, que apoiava no atendimento à ocorrência.



Diante da suspeita, um oficial do 10º BPM foi até o local e fez uma busca nos policiais suspeitos de subtração. Encontrada a arma, foi dada voz de prisão e os dois envolvidos foram levados ao quartel do 10° BPM.



O Comando Geral e a Corregedoria Geral da Polícia Militar vão investigar o caso.