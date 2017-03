Contrabando 17/03/2017 | 16h42

Polícia Rodoviária apreende 620 quilos de camarão na BR-470 em Blumenau

Carga está avaliada em R$ 12,5 mil e seria revendida na região de Itajaí

Foto: Divulgação / PRF

JORNAL DE SANTA CATARINA

A Polícia Rodoviária Federal apreendeu na tarde desta sexta-feira 620 quilos de camarões chilenos. O flagrante foi feito na BR-470 em Blumenau, quando os policiais acharam a carga — avaliada em R$ 12,5 mil — em uma Fiat Strada com placas de Itajaí.



Segundo informações da PRF, a carga entrou no país sem a licença ambiental do Ministério da Agricultura. O condutor, um homem de 35 anos, teria dito que a mercadoria foi comprada na Argentina e seria revendida na região de Itajaí. Ele foi levado para a Polícia Federal de Itajaí por crime ambiental e contrabando.



Após a apreensão, técnicos do Ibama avaliaram a carga e afirmaram que ela está em condições para o consumo humano. O camarão foi doado ao programa Mesa Brasil do SESC, que repassará o alimento para a Apae, asilos e creches da região de Itajaí.