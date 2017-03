Polícia Militar recomenda cuidado para evitar assaltos ao sacar saldo das contas inativas do FGTS  

Saque do FGTS 10/03/2017 | 19h19 Atualizada em

A liberação de recursos parados em contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) exige atenção redobrada de quem for às agências da Caixa Econômica Federal. Os órgãos de segurança recomendam cautela pare evitar assaltos. No Paraná, bandidos levaram R$ 2,2 mil de um homem na saída de uma unidade da Caixa no município de Ponta Grossa.

Edson Antônio dos Santos tinha acabado de sair da agência da Caixa na Rua Francisco Otaviano, no bairro Nova Rússia, quando, por volta de 12h40min foi abordado por dois homens bem vestidos que anunciaram o assalto. A ocorrência foi registrada pelo 1° Batalhão de Polícia Militar do Paraná.

Temendo a ação de assaltantes, a Polícia Militar de Santa Catarina ajustou as escalas e remanejou parte do efetivo para reforçar o patrulhamento próximo a bancos, agências lotéricas e também de terminais rodoviários. Além disso, policiais à paisana se misturaram aos clientes bancários para surpreender a eventual ação de criminosos.

De acordo com o tenente-coronel Alessandro Marques, subchefe do Centro de Comunicação da Polícia Militar de Santa Catarina, a intensa divulgação sobre o início dos pagamentos e a própria movimentação nas agências acaba chamando a atenção de criminosos.

– É um problema com que temos que lidar. Infelizmente, não somos onipresentes. Mesmo assim, esperamos que, com a intensificação do policiamento e com as pessoas tomando os devidos cuidados, consigamos reduzir o número de ocorrências – afirma o tenente-coronel.

Na internet e nas redes sociais, a PM de Santa Catarina divulgou dicas e cuidados para a população adotar quando for sacar o fundo nas agências da Caixa.

A transferência de recursos do FGTS para qualquer outro banco pode ser feita gratuitamente, a pedido do trabalhador. Ao receber a quantia a que tem direito, conforme o calendário anunciado pela Caixa, o beneficiário deve solicitar que o valor seja automaticamente transferido para a conta indicada por ele, via DOC ou TED.



Outra recomendação da PM é que as pessoas, principalmente idosos, evitem ir sozinhas sacar qualquer quantia, não aceitem a ajuda de estranhos e estejam atentas à movimentação no interior dos estabelecimentos, alertando a segurança caso desconfiem do comportamento de alguém.

Para quem estiver de carro, é recomendável não permanecer muito tempo parado após deixar a agência e entrar imediatamente no veículo.

Veja dicas para realizar os saques

1) Agências abertas no sábado

Para atender as pessoas que vão sacar o dinheiro das contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), 1.841 agências da Caixa Federal estarão abertas em todo o país no próximo sábado, dia 11 de março. Em Santa Catarina, as unidades abrem no sábado, das 9h às 15h. Só em Florianópolis são seis agências. Confira o endereço de todas elas neste link. No mapa, veja as agências abertas na Capital e Região Metropolitana.

2) Caixa abre duas horas mais cedo na sexta, na segunda e na terça-feira

Na sexta-feira (dia 10), segunda (dia 13) e terça (dia 14 de março), as agências da Caixa Econômica Federal abrirão duas horas mais cedo (às 8h) para esclarecer dúvidas exclusivamente de trabalhadores que tenham contas inativas do FGTS.

No caso de bancos que ficam dentro de shoppings, as agências não abrirão mais cedo, mas fecharão duas horas depois.

3) Transferências acima de R$ 5 mil só poderão ser feitas em dias úteis

Trabalhadores que vão receber mais de R$ 4.999 e vão pedir a transferência do dinheiro para outros bancos não devem procurar o atendimento da Caixa Federal aos sábados. É que somente a Caixa vai abrir no sábado, os demais bancos, não. Por isso, não será possível fazer TED (Transferência Eletrônica Disponível) nesse dia, somente nos úteis.

Para o sábado, a opção de transferência será por DOC, com o dinheiro entrando na conta do trabalhador na terça-feira. Mas o DOC só permite transferências até R$ 4.999,99. Por isso, a orientação é para que os trabalhadores que irão transferir o dinheiro das contas inativas do FGTS para outros bancos valores maiores compareçam às agências em dias úteis.

4) Saques são permitidos até 31 de julho

A Caixa Econômica Federal destaca que os saques das contas inativas do FGTS só poderá ser feito até o dia 31 de julho. Após esse prazo, a retirada só será permitida nas situações previstas em lei, como aposentadoria, moradia ou após a conta de FGTS permanecer sem depósitos por três anos ininterruptos.

5) Data dos pagamentos varia conforme a data de nascimento do trabalhador

Os primeiros que podem sacar são os nascidos nos meses de janeiro e fevereiro. Confira nesta reportagem o calendário completo de pagamento conforme a data de nascimento.

6) Saldo de contas apareceram zerados

Os trabalhadores com data de nascimento de janeiro e fevereiro, cujo saque das contas inativas começa nesta sexta, encontraram seu saldo zerado ao consultar os dados no site ou aplicativo da Caixa Federal. Conforme o banco, a falha ocorreu por questões operacionais. Apesar disso, o trabalhador que tiver a conta inativa não será prejudicado e poderá fazer o saque normalmente.

7) Como usar o dinheiro conforme a sua necessidade

Pesquisa realizada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e pela Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) mostra que 38% dos trabalhadores que farão os saques das contas inativas pretendem eliminar dívidas. Confira dicas de especialista em finança para dar o melhor encaminhamento ao dinheiro.

