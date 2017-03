Polícia isola bairro em Bruxelas após encontrar botijões em em um carro

Bruxelas 02/03/2017 | 15h04

Policiais e soldados isolaram nesta quinta-feira (02) um bairro no centro de Bruxelas, próximo à estação de trens de Midi, após encontrarem vários botijões de gás na mala de um veículo, informou à AFP uma porta-voz da polícia belga.

A polícia não informou a respeito da identidade do motorista do veículo, que foi detido sem resistência, mas o prefeito do distrito de Saint-Gilles, local do ocorrido, o classificou como sendo "um radical".

"Os agentes"pediram para abrir a mala do veículo, [mas] a pessoa se negou. Forçaram a abertura e descobriram os botijões", explicou Charles Picqué, à televisão pública RTBF.

A polícia deteve o veículo após ter ultrapassado um sinal vermelho. "Durante a inspeção, os agentes encontraram botijões de gás na mala do veículo", disse à AFP uma porta-voz da polícia, que informou que "o motorista foi levado à delegacia para ser interrogado".

Os policiais chamaram os serviços antibomba do exército para que inspecionassem o veículo, ao redor do qual foi estabelecido um perímetro de segurança. As cafeterias e os edifícios foram evacuados, assim como o metrô.

A Bélgica se encontra em um nível de alerta terrorista 3 em uma escala de 4, desde os atentados extremistas em Paris, no dia 13 de novembro (130 mortos), e na capital belga, no dia 22 de março (32 mortos), ambos reivindicados pelo EI.

Na França, no início de setembro de 2016, a polícia acabou com um possível atentado após descobrir em um carro abandonado no centro de Paris seis botijões, provenientes de um grupo de mulheres que juravam lealdade ao grupo extremista Estado Islâmico.

* AFP