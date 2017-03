Polícia faz operação e prende líderes do tráfico na Costeira, em Florianópolis

Segurança 31/03/2017 | 10h04 Atualizada em

Líderes do tráfico de drogas no bairro Costeira, em Florianópolis, são os alvos de uma operação desencadeada pela Polícia Civil desde às 6h desta sexta-feira. A ação é coordenada pela Delegacia de Combate às Drogas (Decod) e cumpre mandados de prisão. Ao menos cinco pessoas foram presas e outras sete são procuradas.

Ainda não há detalhes e por volta das 9h30min os policiais continuavam nas ruas em busca dos investigados. Um dos homens que teve a prisão decretada é Danilo de Souza, irmão do traficante Sérgio de Souza, o Neném da Costeira. Na última segunda-feira, Danilo foi preso pela Delegacia de Homicídios suspeito de ser o mandante do crime do Mercado Público, em que Vilmar de Souza Júnior, o Juninho, foi assassinado.

— A operação busca desmantelar toda a liderança do tráfico na Costeira. O Danilo, irmão de Neném, é o 01, o principal líder. Também prendemos o braço-direito dele e um empresário que estão envolvidos — disse o delegado Attilio Guaspari Filho, destacando três prisões importantes dos cabeças da quadrilha.

A investigação ainda está em andamento e o delegado afirma que o grupo também está envolvido em outros homicídios na Capital. Segundo ele, provas em torno de mortes serão compartilhadas com a da Delegacia de Homicídios.

Os investigados, ressaltou Attílio, costumam agir com violência. Além da Costeira, a Polícia Civil agiu no Campeche e em Palhoça. Os policiais levaram os presos para a 5a Delegacia de Polícia, na Agronômica, e depois ao presídio da Capital. Foram mobilizados 60 agentes de delegacias de Florianópolis. A reportagem não teve acesso aos presos e ainda não conseguiu contato com a defesa de Danilo de Souza.



