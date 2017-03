Polícia encontra partes de corpos de família desaparecida na França

Pont-de-Buis-lès-Quimerch 08/03/2017 | 15h15

A polícia encontrou nesta quarta-feira partes de corpos humanos pertencentes a membros da família Troadec, cujo desaparecimento chocou a França, na fazenda do assassino confesso, no oeste do país.

Pascal e Brigitte Troadec, ambos de 49 anos, e seus filhos Sébastien (21 anos) e Charlotte (18), que moravam em Nantes (oeste), desapareceram em 16 de fevereiro.

Hubert Caouissin, companheiro da irmã de Pascal Troadec, confessou na segunda-feira ter matando os quatro membros da família por uma questão de herança.

A polícia continuava a realizar buscas na fazenda de Caouissin em Pont-de-Buis-lès-Quimerch, uma povoado na Bretanha, com a cooperação do suspeito, indicou o promotor de Nantes, Pierre Sennes, num e-mail.

Segundo sua confissão, foi na fazenda que ele desmembrou os corpos das vítimas antes de enterrar uma parte e queimar outra.

Os agentes também encontraram joias pertencentes aos Troadec na fazenda.

As investigações devem continuar na quinta-feira, indicou o chefe da polícia judicial de Nantes, Jean-René Personnic.

Caouissin e sua companheira, Lydie Troadec, foram presos depois que a polícia encontrou vestígios de sangue dos mortos em sua casa em Orvault, perto de Nantes, localizada a 250 quilômetros da fazenda.

O assassino confesso foi acusado de assassinato e afronta à integridade de um cadáver. E sua companheira, suspeita de ajudá-lo a esconder os corpos e fazer desaparecer algumas evidências, foi acusada de adulteração de uma cena de crime e ocultação de cadáver.

Uma disputa familiar, que começou há 10 anos por um caso envolvendo moedas de ouro mal repartidas durante uma herança - cuja existência ainda não foi confirmada -, poderia ter motivado os assassinatos.

* AFP