Polícia Civil prende suspeito de liderar quadrilha que arrombava caixas eletrônicos em SC

17/03/2017

Armas e coletes apreendidos com o suspeito Foto: Polícia Civil / Reprodução / Reprodução

A Polícia Civil de Blumenau prendeu na manhã desta sexta-feira em Florianópolis um homem de 37 anos apontado como líder de uma quadrilha que fez arrombamentos em caixas eletrônicos no Estado. João Álvaro Rossi Filho estava em uma residência no Rio Tavares, no Sul da Ilha. Em outra casa que seria dele, os policiais encontraram armas e coletes à prova de balas.

Os coletes recolhidos eram da Polícia Civil e haviam sido roubados da 1ªDP de Blumenau no começo do ano passado. As armas apreendidas foram duas pistolas e um fuzil 556, de uso restrito das Forças Armadas.

O suspeito foi preso em flagrante pelas armas encontradas, mas ele tinha dois mandados em aberto expedidos pela 2ª Vara Criminal de Blumenau. Segundo o delegado responsável pela operação, Egídio Ferrari, João Álvaro é o líder de um grupo que havia sido recentemente no Vale do Itajaí. Eles teriam feito pelo menos cinco arrombamentos em caixas eletrônicos com explosivos na região de Blumenau.

O registro do flagrante está sendo feito na 2ª Delegacia de Polícia do Saco dos Limões da Capital. Depois disso, ele será transferido para o presídio.