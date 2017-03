Polícia Civil localiza suspeito de enviar suco envenenado a mulher em Itajaí

Investigação 31/03/2017 | 17h59

A Polícia Civil de Itajaí cumpriu nesta sexta-feira mandado de busca e apreensão na casa do suspeito de enviar pelo Correio seis caixinhas de suco envenenadas com pesticidas a uma residência do bairro São Vicente, em Itajaí. O crime ocorreu em setembro do ano passado e na ocasião, um menino de oito anos morreu e um rapaz, Jefferson Coelho da Silva, foi hospitalizado.

Na época, a empresa fabricante do suco rechaçou a hipótese de ter enviado qualquer brinde ou amostra de seus produtos. Logo após a morte da criança, a Polícia divulgou que o pacote tinha sido enviado por um homem em uma agência dos Correios de Camboriú. A encomenda era destinada à mãe de Jefferson.

Com a análise das imagens feitas pelas câmeras dos Correios, investigadores chegaram em R. S. da L. Segundo a Polícia, o homem teria muitas semelhanças físicas com o autor da postagem das caixas de suco com veneno. Além disso, R. registrou boletim de ocorrência contra Jefferson após ter seu imóvel, também localizado no bairro São Vicente, invadido.

No documento, R. acusa Jefferson de ter furtado pertences que seriam de um filho já falecido.

Diante das evidências, a Divisão de Investigação Criminal cumpriu mandados de busca e apreensão na casa de R. S. da L. e na agropecuária da sogra dele. Foram apreendidos aparelhos de celular, um computador e outros materiais que possam colaborar com a análise do caso.



Na casa, também foram encontradas fotografias em que o suspeito aparece com boné e óculos idênticos aos utilizados pelo autor da postagem dos sucos.



O nome do suspeito será preservado até a conclusão das perícias e a conclusão das investigações, sob responsabilidade do Delegado da DIC de Itajaí, Weydson da Silva.