Polícia Civil gaúcha cumpre mandado de prisão na região da Alameda em Blumenau

Segurança 31/03/2017 | 15h51

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul cumpriu na manhã desta sexta-feira um mandado de prisão preventiva na região da Alameda Rio Branco, em Blumenau. Uma mulher teria sido presa em uma cobertura de um dos prédios do local.



A ação faz parte da Operação Macchina Nostra, que desarticulou uma quadrilha especializada em roubo e furto de veículos suspeita de agir na Região Metropolitana de Porto Alegre e vender os carros roubados para o Rio Grande do Sul e mais nove Estados.



Segundo a Polícia Civil, o grupo era formado por pelo menos 29 pessoas e teria participação direta ou indireta no roubo de aproximadamente 1,5 mil veículos e movimentado aproximadamente R$ 6 milhões em um ano e meio.



Os delegados Adriano Nonnenmacher e Marco Guns, que coordenaram a investigação, afirma que o grupo era extremamente organizado e agia diariamente com média e meta de cinco a dez roubos por dia.



A ação envolveu 200 policiais civis, que cumpriram 22 mandados de prisão preventiva, seis de prisão temporária e 24 de busca e apreensão. A ação ocorreu em 12 cidades: 10 no Rio Grande do Sul (Caxias do Sul. Viamão, Porto Alegre, Alvorada, Gravataí, Imbé, Balneário Pinhal, Santa Maria, Igrejinha e Bagé), além de Blumenau (SC) e Pato Branco (PR). Até as 14h, 22 pessoas haviam sido presas e outras sete permaneciam foragidas. Outros dois suspeitos foram presos em flagrante.