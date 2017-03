Polícia Civil cumpre mandado de busca contra suspeito de fraude em Blumenau

Investigação 22/03/2017 | 19h32

A Polícia Civil deflagrou a Operação Spam e indiciou um rapaz de 25 anos por furto mediante fraude. O suspeito foi alvo de um mandado de busca e apreensão na manhã desta terça-feira, no bairro Itoupava Nortem, em ação comandada pela Divisão de Defraudações de Florianópolis.



Segundo informações repassadas pelo delegado Bruno Effori, da Divisão de Investigações Criminais (DIC) de Blumenau, o suspeito atuaria como hacker e seria responsável por um golpe avaliado em R$ 400 mil contra um banco. Ele foi indiciado e, depois de passar por interrogatório, foi liberado por não ter mandado de prisão expedido contra ele.



Ainda segundo informações repassadas pelo delegado, a investigação da equipe da Capital apontou que o suspeito enviaria e-mails que simulavam páginas de instituições bancárias para diversas pessoas. As mensagens conteriam links com o vírus do tipo keylogger, que obtinha informações dos clientes. Com os dados bancários em mãos, o rapaz utilizaria as contas para pagamento de boletos e compras pela internet.



O cumprimento do mandado de busca e apreensão nesta terça foi acompanhado por um perito do Instituto Geral de Perícias (IGP). Os computadores usados nas fraudes foram recolhidos.