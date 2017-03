Planalto Norte de SC terá curso de medicina no segundo semestre 

Ensino superior 30/03/2017 | 17h17 Atualizada em

Alunos que querem estudar medicina terão mais uma opção no segundo semestre de 2017. Nesta semana foi homologado o decreto que autoriza a instalação do curso no no campus de Mafra da Universidade do Contestado. A reitora da instituição, Solange Sprandel da Silva, afirma que a expectativa é abrir as 36 vagas já no próximo vestibular do sistema Acafe, para ingresso no segundo semestre de 2017. Segundo dados do site do Ministério da Educação, será o primeiro curso de medicina do Planalto Norte. Atualmente são 11 instituições que oferecem o curso no Estado.

Ela conta que o curso foi projetado em 2014 e nos últimos dois anos trabalharam no projeto pedagógico e matriz curricular. Para a reitora, o curso pode ajudar a suprir a falta de médicos da região. Ela cita que o Planalto Norte tem apenas 0,75 médicos generalistas para cada 1 mil habitantes, e especialistas, 1,57, enquanto a média de SC é acima de dois profissionais.

— A universidade irá contribuir para o desenvolvimento regional, que abrange duas áreas de saúde, de Mafra e Canoinhas, cuja população depende 75% do SUS e há carência de médicos.



Como a instituição faz parte do Sistema Estadual de Ensino, a autorização para funcionamento do curso foi feito pelo Conselho Estadual de Educação (CEE), através de avaliações de uma comissão. A partir da implementação, o CEE fará nova avaliação para reconhecimento do curso .

— Ganha toda a comunidade que, no futuro, vai poder contar com os serviços dos profissionais que irão atuar aqui na região — destacou o governador Raimundo Colombo na cerimônia de homologação.



O valor das mensalidades ainda não foi definido. A Universidade do Contestado atua com mais de 40 cursos de graduação na abrangência das regiões do Planalto Norte, Planalto Central, o Meio-Oeste e o Centro-Oeste do Estado.

