Pioneiro do rock n' roll Chuck Berry morre aos 90 anos (polícia)

Washington 18/03/2017 | 19h53

A lenda do rock n' roll Chuck Berry morreu neste sábado aos 90 anos, disse a polícia do estado americano do Missouri.

"O Departamento de Polícia do Condado de St. Charles confirma com tristeza a morte de Charles Edward Anderson Berry pai, mais conhecido como o músico lendário Chuck Berry", disse o departamento no Facebook.

A polícia respondeu a uma emergência médica em uma casa na área, que fica no leste do estado de Missouri, perto da cidade de St. Louis.

Os agentes encontraram um homem inconsciente e não conseguiram reanimá-lo, disse o comunicado.

Berry, guitarrista e cantor, era conhecido por sucessos como "Roll Over Beethoven" e "Sweet Little Sixteen", nos anos 50 e 60, e ajudou a moldar o gênero rock n' roll.

dw/rob/db