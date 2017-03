PGR pede arquivamento de investigação contra governador do Rio na Lava-Jato

Corrupção e lavagem 09/03/2017 | 17h26 Atualizada em

A Procuradoria-Geral da República pediu nesta quinta-feira ao Superior Tribunal de Justiça (STJ) o arquivamento do inquérito no qual o governador do Rio de Janeiro, Luiz Fernando Pezão, é acusado dos crimes de corrupção e lavagem de dinheiro na Operação Lava-Jato. De acordo com a procuradoria, não há provas que justifiquem a continuidade das investigações.

No pedido enviado ao STJ, o vice-procurador da República José Bonifácio de Andrada, argumenta que o indício de participação de Pezão em uma reunião na qual teria ocorrido uma suposta solicitação de dinheiro para campanha não é suficiente para sustentar uma imputação penal contra o governador. De acordo com as investigações, os recursos teriam sido desviados da construção do Complexo Petroquímico do Rio de Janeiro (Comperj), uma das obras da Petrobras investigadas na Lava-Jato.

Leia mais

Pezão sanciona lei que autoriza privatização da companhia de saneamento do Rio

Moro manda Pezão escolher um dia para depor como testemunha de Cabral

PSOL protocola pedido de impeachment de Pezão



De acordo com o processo, Paulo Roberto Costa, ex-diretor da Petrobras e um dos delatores da Lava-Jato, relatou uma reunião, realizada durante a campanha eleitoral de 2010, quando Pezão concorreu como vice do ex-governador Sérgio Cabral. No encontro, Pezão e representantes de empreiteiras teriam combinado doação de R$ 500 mil para o diretório estadual do PMDB no Rio.

No mesmo parecer, a PGR pediu que acusações contra Sérgio Cabral sejam conduzidas pelo juiz Sergio Moro, da Justiça Federal em Curitiba.

Leia as últimas notícias de Política

*Agência Brasil