PF cumpre mandados da Lava-Jato autorizados pelo STF

A Polícia Federal cumpre, na manhã desta terça-feira, mandados de busca e apreensão da Operação Lava-Jato, autorizados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em pelo menos quatro Estados — Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Distrito Federal. Ainda não há informações oficiais sobre os alvos, já que a PF afirmou ainda que as investigações seguem em segredo de Justiça.

No dia em que a lista de Janot começará a ser analisada, a operação atinge em cheio o governo Michel Temer (PMDB). Isso porque, segundo a Globo News, os mandados cumpridos nesta terça-feira estão ligados aos senadores Renan Calheiros (PMDB-AL) ex-presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB-CE), que atualmente está à frente da Casa, Humberto Costa (PT-PE) e Valdir Raupp (PMDB-RO). No entanto, os parlamentares não seriam alvo.

Acompanhados pelo Ministério Público Federal (MPF), segundo o G1, agentes da PF foram vistos em um edifício na Avenida Boa Viagem, na orla da zona sul de Recife, onde mora o empresário Mário Barbosa Beltrão e Sofia Nogueira Beltrão.

Mário Beltrão foi citado na Lava-Jato em depoimento prestado no ano passado pelo ex-diretor de Abastecimento da Petrobras Paulo Roberto Costa. Segundo ele, o empresário solicitou-lhe R$ 1 milhão "para auxiliar na campanha de Humberto Costa (PT-PE)" ao Senado, em 2010.

Esta fase da Lava-Jato não tem relação com a delação de executivos da empreiteira Odebrecht, ainda sob análise do ministro Edson Fachin, relator do caso na Corte.



De acordo com a polícia em Pernambuco, os documentos e materiais apreendidos estão sendo encaminhados para a sede do órgão, no Cais do Apolo, região central do Recife, de onde serão remetidos para Brasília.