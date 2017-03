Nova York 30/03/2017 | 10h17

A cotação do petróleo registrou uma leve alta em sua abertura nesta quinta-feira em Nova York, em meio ao aumento das esperanças de que a OPEP amplie a redução de sua produção.

Por volta das 13h00 GMT (10h00 de Brasília), o preço do barril de light sweet crude (WTI) para entrega em maio somava 35 centavos, a 49,86 dólares no New York Mercantile Exchange (Nymex).

* AFP