Pesquisadores desenvolvem adesivo para medir glicose em diabéticos

Um adesivo colado na pele promete ser uma opção para acabar com as picadas diárias para medir os níveis de açúcar no sangue dos pacientes com diabetes. Criado na Coreia do Sul, o sensor mostrou nível de eficácia semelhante aos produtos que já existem no mercado. No entanto, precisa de mais estudos para se tornar comercial, conforme o jornal O Globo.



O adesivo é capaz de medir o açúcar em apenas um microlitro de suor e ainda é resistente a deformações na pele. Além da medição constante da glicose, os pesquisadores sul-coreanos propõem que o sensor seja conectado a um aplicador de medicamentos. Assim, quando os níveis de açúcar atingirem um determinado patamar, a insulina seria injetada automaticamente através de microagulhas.