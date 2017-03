Pescador aparentemente é devorado por crocodilo na Austrália

Sydney 20/03/2017 | 07h36

Um pescador, cujo corpo foi encontrado nesta segunda-feira nas águas do norte da Austrália, aparentemente foi vítima de um ataque de crocodilo, anunciou a polícia.

O homem, de 35 anos, havia ido pescar sozinho diante da costa de Innisfail, uma localidade ao sul de Cairns, no estado de Queensland. Seu desaparecimento foi denunciado na noite de domingo, quando seu barco e sua balestra de caça submarina foram encontrados.

As operações de busca ativadas, que incluíram meios aéreos, levaram à descoberta de seu corpo na manhã desta segunda-feira.

"As investigações preliminares levam a crer que o homem foi atacado por um crocodilo", indicou a polícia de Queensland, que acredita que se trata de um animal de quatro metros, que as autoridades tentam encontrar.

O jornal Cairns Post informou, por sua vez, que um animal particularmente agressivo, que poderia ser o mesmo, atacou na noite de domingo um barco da polícia.

O inspetor Rhys Newton indicou que este tipo de comportamento costuma ocorrer quando o animal havia matado recentemente ou tentava proteger uma fonte de alimento.

O crocodilo marinho (Crocodylus porosus) vive nos pântanos e rios das regiões costeiras do norte do país, tanto em água doce quanto salgada. Seu peso pode alcançar uma tonelada e pode medir até 7 metros, o que o converte no maior réptil vivo atualmente.

Espécie protegida desde 1971, sua população oscila entre 75.000 e 100.000 indivíduos. Os crocodilos matam em média duas pessoas por ano.

Um crocodilo matou um australiano de quarenta anos em janeiro quando ele atravessava um rio do norte da Austrália, em uma passagem conhecida por estar infestada destes perigosos répteis.

Centenas de crocodilos são abatidos todos os anos em Queensland e no Território do Norte vizinho para proteger as populações e o gado.

