Peru apreende mais de uma tonelada de cocaína com foto de Messi

Lima 21/03/2017 | 18h52

A polícia antidrogas peruana apreendeu 1.417 quilos de cloridrato de cocaína, que seriam enviados à Europa, com a fotografia do ídolo do futebol Lionel Messi e o selo do rei da Espanha.

"Apreendemos 1.417 quilos de cocaína em um contêiner de lulas [gigantes] que seria enviado por via marítima para a Bélgica", revela um comunicado da Direção Antidrogas da polícia, que não informa sobre detidos.

"Em grande parte dos 1.288 pacotes de droga camuflados em pedaços de lula estava escrito 'Messi' junto à fotografia do jogador argentino Lionel Messi com a camisa do clube Barcelona, da Espanha", acrescenta a nota.

Outros pacotes de cor preta tinham a palavra "Rei" e o selo do rei da Espanha, segundo imagens divulgadas.

De acordo com a polícia, o uso de selos em cada pacote tem por objetivo garantir a qualidade e assegurar que intermediários não violem o produto.

O carregamento foi apreendido no fim de semana e havia chegado a Lima por terra, com destino ao Puerto del Callao. A droga está avaliada em 85 milhões de dólares.

