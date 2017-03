Perto de renovar contrato, Ferrugem afirma: "Quero fazer história no Figueirense"

Futuro 27/03/2017 | 16h46 Atualizada em

No Figueirense desde março de 2016, o volante Ferrugem está perto de renovar seu contrato com o clube. Em entrevista na tarde desta segunda-feira, o jogador revelou já ter pré-contrato assinado e também que a maior vontade é de devolver o Furacão à Série A do Campeonato Brasileiro. Ferrugem também falou sobre sua adaptação a Florianópolis e da primeira vitória do time no returno do Catarinense. O Figueira volta a jogar pelo Estadual contra o Criciúma, quarta-feira, às 19h30min, no Heriberto Hülse.



Confira os principais trechos da entrevista de Ferrugem.

Renovação contratual

Temos um pré-contrato assinado. Eu pretendo fazer história aqui no Figueirense, pretendo subir esse time, quero ficar. Gosto muito, virei torcedor do Figueirense, pela torcida, pelo clube. A cidade de Florianópolis é maravilhosa, minha família está adaptada. Eu pretendo ficar e fazer história.

Vitória sobre o Barroso

A gente vinha de resultado negativo e por mais que tenha sido só 1 a 0, foi importante para tirar o peso da sequência sem vitórias. Isso dá tranquilidade para seguirmos o nosso trabalho. Vencer deu uma tranquilidade e agora queremos uma sequência de vitórias. O clima está mais tranquilo, o ambiente com vitória fica melhor. O Bill não tinha feito nenhum gol e poxa, ficamos felizes por ele, um cara de grupo, mereceu esse gol e merece outros.

Entrosamento da equipe

O professor Márcio procura opções certas para buscarmos o entrosamento. Como teve muita mudança no elenco do ano passado para agora, tentamos acelerar esse encaixe. O próprio Criciúma que vamos enfrentar é um time encaixado, duro, que toca bem a bola, e o Deivid foi muito feliz na pré-temporada ajustando isso. E procuramos esse encaixe o mais rápido possível.

Criciúma

Conseguimos surpreender o Criciúma aqui, eles tocam muito a bola para sair com a bola no pé. Não sei o que o professor vai falar para a gente, mas por mim vamos pressionar a saída deles, fizemos isso aqui. Esse é o caminho. Mas lógico, se na primeira pressão não roubarmos, temos que fechar, é um time de qualidade.

Saiba mais:

Dudu desfalca o Figueirense contra o Criciúma pelo Catarinense

Figueirense é derrotado pelo Inter de Lages e segue na lanterna do returno

Acesse a tabela do Catarinense

Leia mais sobre o Figueirense