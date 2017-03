Perto de ficar 100%, meia do Avaí está focado no Catarinense: "Intuito é ganhar o segundo turno"

Voltando à forma 20/03/2017 | 18h20 Atualizada em

Aos poucos, Vinicius Pacheco vai ganhando ritmo, voltando a jogar solto, como estava antes de se machucar em maio do ano passado, quando o Avaí enfrentou o Sampaio Corrêa, pela segunda rodada da Série B, e o jogador deixou o campo de maca. De lá para cá, foram longos meses de recuperação por conta de uma grave lesão no joelho. Pacheco voltou a atuar nesta temporada e já entrou em três jogos do Catarinense.

E os números não podiam ser melhores. Em três jogos, marcou dois gols. O último deles na goleada do Leão por 4 a 1 sobre o Metropolitano, no último domingo.

- Agradeço a Deus pela oportunidade de ter entrado no jogo e ter feito o gol, isso me dá ainda mais motivação para continuar o trabalho, continuar me dedicando nos treinamentos, para sempre que tiver a oportunidade, fazer o melhor e ajudar os companheiros - disse meia.

O Avaí volta a jogar pelo Estadual nesta quarta-feira, contra o Tubarão. Adversário que tomou uma goleada por 7 a 0 da Chapecoense. Apesar dos números pesarem contra o Peixe, Pacheco não acredita em jogo fácil. Ele quer o time focado para conquistar o objetivo maior: o título do returno.

- Cada jogo tem um história diferente. Não dá para a gente achar que vamos ter jogo fácil porque eles foram derrotados pela Chapecoense. A gente sabe que dentro da Ressacada, contra a nossa equipe, todo mundo quer demostrar um grande futebol. Então temos que estar preparados para encarar um jogo que vai ser difícil. Estamos vivos na competição. Queremos ganhar o segundo turno. Quem achou que o Avaí estava deixando o segundo turno de lado está completamente enganado - falou Pacheco.

Avaí e Tubarão entram em campo às 19h30min, no Estádio da Ressacada. O confronto é válido pela terceira rodada do returno da competição. O Avaí é o quinto colocado com cinco pontos, enquanto o time do Sul do Estado é o nono, com um ponto marcado.

Leia mais notícias do Avaí

Acesse a tabela do Campeonato Catarinense

Técnico do Avaí elogia Marquinhos: "Aproveitamento acima do normal"

Goleada por 4 a 1 sobre o Metrô recoloca o Avaí na briga pelo returno

"Temos plenas condições de conquistar o returno", avalia zagueiro do Avaí