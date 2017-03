Tragédia 24/03/2017 | 14h22 Atualizada em

Técnicos do Instituto Geral de Perícias e o Corpo de Bombeiros de Blumenau fazem na tarde desta sexta-feira uma perícia no local do

Familiares das vítimas também estão no local. O irmão mais velho delas, um menino de 12 anos que estava na escola no momento da tragédia, é quem acompanha os peritos mostrando como era a casa, que foi completamente destruída pelo fogo.

Esta não é a primeira tragédia enfrentada pela família. Em meados do ano passado, um dos cinco filhos do casal Renato Ralf Lach e Bruna Renata Lessa dos Santos morreu em decorrência de problemas pulmonares após passar três meses internados na UTI.