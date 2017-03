Pentágono planeja enviar mais mil soldados à Síria

Washington 15/03/2017 | 19h31

O Pentágono prevê enviar mais mil soldados americanos à Síria para a ofensiva em Raqa, principal bastião do grupo Estado Islâmico (EI), informou um oficial em Washington.

O envio de mais homens "é uma das propostas em discussão" no momento, revelou o oficial, confirmando informações do jornal The Washington Post.

Segundo o oficial, a proposta ainda não foi submetida ao secretário de Defesa, Jim Mattis, nem ao presidente Donald Trump.

Um envio suplementar de mil homens duplicaria o contingente americano na Síria, hoje em torno de 900 militares.

De acordo com oficiais americanos, o reforço não participaria diretamente dos combates, limitando-se a apoiar as forças locais no norte da Síria, onde uma coalizão internacional liderada pelos Estados Unidos treina e apoia a aliança curdo-árabe que combate o EI.

Trump manifestou seu desejo de acelerar a queda do grupo jihadista durante a campanha eleitoral e, a seu pedido, o Pentágono preparou um novo plano de combate ao EI, mas até o momento a Casa Branca não mencionou qualquer medida.

