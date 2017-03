Pentágono pede que soldados denunciem sites de fotos íntimas

Washington 10/03/2017 | 19h30

O Pentágono solicitou nesta sexta-feira que os militares reportem a seus comandantes todo site que esteja compartilhando fotos de Marines nuas sem que elas saibam, um escândalo que atinge o corpo dos fuzileiros.

"Queremos que as pessoas que tenham conhecimento ou sejam testemunhas deste compartilhamento on-line denunciem rapidamente para sua cadeia de comando", indicou Jeff Davis, porta-voz do Pentágono, ao oferecer outras opções disponíveis para informar sobre o acontecido, como os serviços de prevenção ao assédio sexual ou de ajuda familiar.

A publicação das fotos nestas circunstâncias representa uma "violação escandalosa dos valores fundamentais no Departamento de Defesa", disse Jim Mattis, secretário de Defesa e general da reserva do Corpo de Marines.

O prestígio do Corpo de Marines foi atingido pela revelação da existência de uma página no Facebook na qual marines da ativa e da reserva compartilham fotos de suas colegas de corporação nuas.

As imagens foram compartilhadas sem o conhecimento das mulheres em questão, por exemplo, por pessoas que trabalharam com elas, acompanhadas de comentários chulos. Várias destas mulheres foram identificadas com nome e unidade.

A página do Facebook chamada "Marines United" e que agora está fechada tem cerca de 300.000 seguidores. O serviço de investigação do corpo de Marines abriu um processo.

