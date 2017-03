Pentágono nega ter atacado mesquita e mostra foto como prova

Washington 17/03/2017 | 14h15

Um ataque aéreo no norte da Síria não atingiu uma mesquita e sim um prédio vizinho, com dezenas de membros da Al-Qaeda em seu interior, afirmou o Pentágono nesta sexta-feira, mostrando a jornalistas uma foto tirada depois do ataque.

"A mesquita continua em pé, relativamente intocada", afirmou o porta-voz do Pentágono, capitão d enavio Jeff Davis, comprometendo-se em tornar pública a imagem.

O Observatório Sírio dos Direitos Humanos afirmou mais cedo que aviões haviam tomado como alvo uma mesquita na província de Aleppo durante a oração, matando 42 pessoas.

As forças militares americanas admitiram que realizaram um ataque no norte da Síria contra posições da Al-Qaeda, mas negaram que seu alvo fosse uma mesquita.

* AFP