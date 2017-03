Pelo menos 10 cidades de Santa Catarina registram chuva forte, vendaval ou queda de granizo

Tempo 12/03/2017 | 18h28 Atualizada em

A passagem da frente fria em deslocamento ao litoral de Santa Catarina trouxe chuva forte, ventos acima de 60 km/h e granizo isolado (quatro municípios). Ao todo, 83 residências foram atingidas e 293 pessoas afetadas em pelo menos 10 cidades. Ninguém ficou ferido. As informações são da Defesa Civil de Santa Catarina.

Até as 16h, as tempestades haviam deixado cerca de 157 mil unidades consumidoras sem energia no Estado. Segundo dados da Celesc, a região da Grande Florianópolis foi a mais afetada, com 61,6 mil interrupções acidentais. Só a Capital concentrou quase 33 mil interrupções. Itajaí e cidades vizinhas também também registraram queda de energia em cerca de 35 mil unidades consumidoras. Em Blumenau e região, o número de unidades atingidas é de 32 mil. Parte das interrupções já tem sido restabelecida.



Corpo de Bombeiros, Defesas Civis municipais e estaduais atuam nas ocorrências. A Celesc trabalha para reabastecer a energia elétrica nas unidades consumidoras. O alerta de temporal continua até às 23h deste domingo.

Confira abaixo as principais ocorrências registradas pela Defesa Civil:

Concórdia: Alagamento. Devido ao alto volume de chuva que caiu no município, houve alagamento em diversos pontos da cidade. Na Rua das Videiras, bairro Petrópolis atingiu 10 residências com maior intensidade.

Biguaçu: Vendaval. Devido ao vendaval ocorrido no município 50 residências tiveram o telhado destelhado, alguns totalmente e aproximadamente 10 quedas de árvores sobre via pública. Conforme o registro, 200 pessoas foram diretamente afetadas, sendo que três famílias desalojadas. A prefeitura distribuiu três rolos de lona aos atingidos e a regional da Defesa Civil estadual também auxiliou com três rolos. Não há estações meteorológicas com anemômetro (medir a velocidade do vento) na região de Biguaçu. Estações com dados mais próximas: Major Gercino 65 km/h, São José 55 km/h, Florianópolis 52 km/h.

Houve também ocorrências pontuais com pequenos danos em Alfredo Wagner, Rancho Queimado, Santo Amaro da Imperatriz e Palhoça.

Granizo recolhido na Vargem Grande, Norte da Ilha Foto: Simone Feldmann / Agência RBS

Florianópolis. 12/03/17. Vendaval. O vendaval no município destelhou, até o momento, 20 casas e derrubou diversas árvores sobre a via pública e fiação elétrica. Conforme o registro, 80 pessoas foram diretamente afetadas pelo evento. Ninguém ficou ferido. A regional da Defesa Civil Estadual em Florianópolis distribuiu quatro rolos de lona.

Granizo na praia da Daniela, no Norte da Ilha Foto: Cris Macari / Agencia RBS

Xaxim. Chuvas intensas e Vendaval. O vento forte no município derrubou duas árvores e destelhou parcialmente duas casas. Houve também pontos de alagamento isolado no Bairro Alvorada. No total, oito pessoas foram contabilizadas como afetadas pelo evento. Foi distribuído 100 m de lona.

Chapecó. Vendaval. O vento forte e a chuva no município causaram danos na estrutura de uma casa. A fragilidade da residência contribuiu no colapso. A família está em casa de parentes. O Corpo de Bombeiros isolou a área, a Defesa Civil e a Assistência Social estiveram no local para prestar auxílio. Conforme o registro, cinco pessoas foram diretamente afetadas. Ninguém ficou ferido.

Gaspar. Vendaval. O forte vento provocou danos em edificações na área urbana da cidade. Até as 18h50, havia uma família desalojada, 1 edificação com a cobertura totalmente destruída e três com telhados danificados parcialmente.