Pedro Machado: Sanepav vai receber R$ 8,32 milhões pela coleta de lixo

Blumenau 15/03/2017 | 07h44





A Sanepav, contratada na última sexta-feira em regime emergencial para assumir a coleta de lixo em Blumenau, vai receber R$ 8,32 milhões pelo serviço, válido por 180 dias. O valor final pode diminuir se uma nova empresa assumir a operação durante esse período, caso a nova licitação seja encaminhada.



:: Leia mais informações do colunista Pedro Machado



A remuneração será de R$ 190 por tonelada recolhida, conforme o colega Pancho já havia antecipado. Ou seja, a expectativa é de que nos próximos seis meses a Sanepav recolha 43,8 mil toneladas de resíduos na cidade – média de 7,3 mil ao mês.



A empresa paulista não disputou sozinha o contrato emergencial. Cinco companhias foram procuradas pela prefeitura e quatro delas apresentaram propostas para o serviço. A Sanepav sugeriu o menor preço por tonelada. O valor mais caro chegou a R$ 217.



::: Blumenau terá período de transição no serviço da coleta de lixo



Edital



O presidente do Samae, Alexandro Fernandes, quer relançar já na próxima semana a licitação da coleta de lixo. Vários interessados, segundo ele, já fizeram visitas técnicas à cidade. Ainda de acordo com Fernandes, o novo edital terá mais foco na coleta seletiva e na gestão dos contêineres.