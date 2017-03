Pedro Machado: prefeitura de Blumenau vai parcelar dívida de R$ 30 milhões com o ISSBlu

Funcionalismo 18/03/2017 | 10h01

A prefeitura de Blumenau vai parcelar em 60 vezes uma dívida de cerca de R$ 30 milhões com o ISSBlu, o instituto que administra o fundo previdenciário dos servidores efetivos.

:: Leia mais informações de Pedro Machado

O débito se refere a repasses que o município deixou de fazer à autarquia entre julho e dezembro do ano passado. A situação gera certa apreensão porque esta não é a primeira vez que o poder público recorre a este tipo de medida para garantir o pagamento do benefício.

Outros parcelamentos foram feitos anos atrás – inclusive em gestões anteriores – e alguns deles ainda estão ativos – ou seja, o rombo é maior. O presidente do ISSBlu, Elói Barni, afirma que as parcelas são pagas em dia, mas demonstra certa preocupação com a capacidade do poder público honrar os compromissos.

O secretário de Gestão Financeira, Roni Wan-Dall, alega que o cenário financeiro da prefeitura foi agravado com as recentes quedas de arrecadação e de repasses ao município, fruto da recessão. Isso explicaria a necessidade do novo parcelamento. Apesar disso, garante que a situação está sob controle.

Aliás...

O projeto de lei que autoriza a prefeitura a parcelar o débito tramitou em regime de urgência na Câmara na quinta-feira. Foi apresentado, passou pelas comissões e acabou aprovado no mesmo dia.

O vereador Adriano Pereira (PT) reclamou da pressa e chegou a comparar a situação como “pedalada”. O líder do governo, Sylvio Zimmermann (PSDB), diz que era preciso uma definição rápida sobre o assunto para evitar impactos maiores sobre os servidores.