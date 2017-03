Pedro Machado: prefeitura de Blumenau mapeia terrenos para a UFSC na Itoupava Central

Ensino superior 11/03/2017 | 10h01

Três áreas no bairro Itoupava Central estão sendo mapeadas para receber uma possível sede própria da UFSC em Blumenau. A ideia de um campus no terreno onde hoje funciona a Escola Pedro II, que já foi ventilada, está descartada. Esbarra na questão de mobilidade urbana em uma região central onde o trânsito é delicado em horários de pico.



:: Leia mais informações de Pedro Machado



Internamente, a prefeitura criou uma comissão exclusivamente para tratar do tema, ligada ao gabinete do prefeito Napoleão Bernardes (PSDB). Sua missão é atender com prioridade todos os pleitos da federal. Nos últimos dias, uma comitiva da universidade conheceu um terreno em Indaial. Há relatos de que Gaspar também está interessada. Um interlocutor do governo, porém, diz que a UFSC está em Blumenau “em caráter irrevogável”.

Hoje a universidade oferece cinco cursos (três engenharias, química e matemática) em um prédio na Rua João Pessoa, na Velha. O imóvel é provisório. A expectativa é que até 2019, quando ocorrer a formação das primeiras turmas, a questão da sede própria esteja definida.