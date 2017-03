Pedro Machado: prefeitura de Blumenau erra nomeações no segundo escalão

Política 09/03/2017 | 15h08

Ao contrário do que está publicado no Diário Oficial do Município de quarta-feira, João Paulo Taumaturgo (PSDB) e João Sendeski (PSDB) não serão nomeados para as diretorias de Obras (ligada à Secretaria de Infraestrutura Urbana) e Promoção e Lazer (vinculada à pasta de Turismo e Lazer), respectivamente.

A prefeitura procurou a coluna para informar que houve "um equívoco" nas portarias que designavam os tucanos para as funções. E informou que vai anular os atos, reforçando que não houve prejuízo ao poder público - já que os dois "Joões" não chegaram a assinar o termo de posse.

Taumaturgo, na verdade, vai ocupar a diretoria de Promoção e Lazer, cargo mais próximo de seu perfil - ele acumula passagem pela assessoria de assuntos para a juventude. A informação de que ele iria para a diretoria de Obras, função extremamente técnica, tinha causado estranheza. Já Sendeski, justamente mapeado para a vaga que agora será do colega, ainda não tem lugar definido na estrutura administrativa.

Está esclarecido. Mas não dá para não citar a trapalhada do governo neste caso.