Pedro Machado: preço médio da gasolina cai em Blumenau em março

Economia 21/03/2017 | 10h01

Motoristas mais atentos já notaram uma diminuição do preço da gasolina em postos de Blumenau nos últimos dias. De acordo com dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), a média, que em fevereiro era de R$ 3,61, caiu para R$ 3,54 neste mês, uma redução de sete centavos. Em alguns estabelecimentos da cidade o combustível vem sendo comercializado a R$ 3,29.



O presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo (Sinpeb), Júlio Cézar Zimmermann, diz que a redução se deve a uma estratégia dos postos, que baixaram os preços para atrair a clientela – o que influencia concorrentes a fazerem o mesmo.

Segundo a ANP, os estabelecimentos da cidade têm trabalhando com uma margem de R$ 0,42 por litro, enquanto a média em Santa Catarina é de R$ 0,51. Zimmermann avalia que a baixa é temporária. Ou seja, vale a pena encher os tanques agora.